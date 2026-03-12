Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nca Avlu Yaşam Merkezi'nde 'Harita elinde, hedef önünde' sloganıyla iki ayrı harita ve iki ayrı alanda yaklaşık iki saat süren Avlu Gece Oryantiringi, katılımcıların ipuçlarını bulmasının ardından ödül töreni ile sona erdi.

Herkese hatıra madalyası takdim edildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Uğur Baysal ve Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Burç Özoğuz'un katılım gösterdiği, Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz'ın kazananlara madalyalarını ve ödüllerini takdim ettiği ödül töreninde dört farklı kategoride ilk üçe giren katılımcılara madalya ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Oryantiringe katılan 8 yaşından küçük bütün katılımcılara madalya verilirken, aynı zamanda yarışmaya katılan herkese de hatıra madalyası hediye edildi. Oryantiringe duyulan ilgilen dolayı memnuniyetini aktaran Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz, 'Çok güzel bir organizasyon. Çünkü yıllarca birlikte çalıştığım hocalarla çok güzel faaliyetler yapmıştık. Bunun başlangıcı olacak bu faaliyet, devamı diğer 20 ilçemizde de gelecek. Mühim olan centilmence bir mücadele olması' diye konuştu.

Bu kadar kalabalığın spor için bir araya gelmesinden duyduğu mutluluğu vurgulayan Melike Filiz de, 'Çocuklar için çok eğlenceli. İlk defa oryantiring hakkında bilgisi olmayan ama oryantiringe karşı duyarlı olan insanları görmüş olmak çok güzel bir duygu. İlk defa bu kadar insan spor için bir arada bulunuyor' dedi.

Organizasyondan çok keyif aldığını ve eğlendiğini belirten Aslı Eryılmaz, Başkan Akın'a teşekkürlerini iletti. Bandırma'dan oryantiring için geldiğini söyleyen İbrahim Halil Bakar ise, 'Daha önce de oryantiring yaptım. SI'ımı aldıktan sonra açmak için bekliyorum. Emeği geçen başta tüm hocalarımız olmak üzere herkese teşekkür ederim' şeklinde konuştu.

Güzel bir etkinlik olduğunu dile getiren Melike Dağhan, çocuklar açısından değişiklik olduğunu ve etkinliklerin devamını beklediklerini söyledi. Fırsat buldukça spor aktivitelerine katıldığını hatırlatan Ebru Dayı ise, 'Çok keyifliydi. Zaten biz genelde sporsal aktivitelerde bulunuyoruz. Belediyemizin böyle bir aktivite yaptığını duyunca direkt geldik ve çok eğlendik. Belediyemize teşekkür ediyoruz' açıklamasını yaptı.