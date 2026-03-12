Olay; Eskişehir - Bozüyük - Bilecik karayolu üzerinde bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre; R.T ve M.T. isimli 2 kardeş, araçları yıkamak için benzin istasyonuna geldi. Bir süre sonra benzin istasyonu sahibi eski Bakan Bahattin Şeker'in koruma polisi Y.T. ile ikili arasında nedeni henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Yaşanan tartışmada Y.T., kardeşlerin bıçak darbeleriyle yaralanırken, can havliyle yaralı halde 2 şahsı ayaklarından silahla vurdu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralılar olay yerine gelen acil sağlık servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken koruma polisi Y.T. ve olaya karışan 2 şahıs Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis olay yerinde geniş çaplı önlem alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.