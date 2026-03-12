Edirne Süper Amatör Futbol Ligi'nin 13. haftasındaki maçta, İpsalaspor - Yeniimaret Spor karşı karşıya geldi. 3-3 devam eden maçın 90+7'nci dakikasında Yeniimaret Spor penaltı kazandı. Penaltı kararına tepki gösteren İpsalaspor kalecisi, kaleye geçmeyince, hakem maçı tatil etti. Tatil edilen maç ile ilgili penaltı atışının, 18 Mart 2026 tarihinde kullanılmasına karar verildi.

Yeniimaretspor tepkili

Verilen karar ile bir penaltı atışı içi 113 kilometre gidiş, 113 kilometre geliş olmak üzere toplamda 226 kilometrelik yol kat etmek durumunda kalan Yeniimaretspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, alınan karar 'kabul edilemez' olarak değerlendirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, 'Alınan bu karar doğrultusunda kulübümüz yalnızca bir penaltı atışının kullandırılması için gidiş-dönüş toplam 226 kilometre yol yapmak zorunda bırakılmıştır. Amatör şartlarda, sınırlı maddi imkânlarla mücadele eden kulübümüz için bu durum büyük bir mağduriyet oluşturmaktadır. Ulaşım, yakıt ve organizasyon giderleri düşünüldüğünde; sporcularımızın ve kulübümüzün emeği adeta yok sayılmıştır' denildi.