Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde yaşayan 33 yaşındaki Ş.A. isimli vatandaş, bilişim sistemleri kullanılarak 301 bin 900 lira dolandırıldı. Olayın ardından jandarmaya başvuran vatandaşın ihbarı üzerine ekipler tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik ve istihbari çalışmalar sonucunda olaya karıştığı değerlendirilen 8 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Tokat'ta 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 8 adet cep telefonu, banka havale dekontları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilerek incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.