Dilovası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki ana arterler ile mahalle aralarında tazyikli ve sabunlu suyla yıkama çalışması yürütüyor. Ekipler ayrıca, semt pazarlarının kurulduğu alanlarda pazar mesaisinin ardından detaylı temizlik yaparak, ortaya çıkabilecek kötü koku ve görüntü kirliliğinin önüne geçiyor. Ortak kullanım alanlarının hijyenik kalması amacıyla yürütülen yıkama çalışmaları, günün farklı saatlerinde periyodik olarak devam ediyor.

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, vatandaşların daha sağlıklı ve düzenli bir çevrede yaşamaları için çalıştıklarını belirtti.Özellikle Ramazan ayında temizlik mesaisini yoğunlaştırdıklarını aktaran Ömeroğlu, 'Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemizin dört bir yanında cadde ve sokakları düzenli olarak yıkıyor ve dezenfekte ediyor. Mahalle pazarlarımızın ardından pazar yerlerinde de kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımız yıl boyunca aralıksız devam ediyor. Özellikle Ramazan ayında ise çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırıyoruz. Temiz ve yaşanabilir bir Dilovası için ekiplerimiz sahada görev başında' dedi.