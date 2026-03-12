Kaza, Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde motosikletiyle seyreden Levent Levent (26) aracın kontrolden çıkması sonucu savrularak yere düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar bazı vatandaşların yaralı sürücüye kalp masajı yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosikletli doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.