Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Kent Park'taki düzenlemelerin hak sahibi esnaf ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda projelendirildiğini belirten Çiftçi, alanın daha sade ve kullanışlı bir yapıya kavuşturulduğunu ifade etti. Çiftçi, Fatih Sultan Mehmet Parkı'ndaki inşaatın tamamlanmasıyla iki alanın bir bütün olacağını aktararak, 'Bulunduğumuz alan Kent Park alanı. Hem hak sahiplerinin talepleri hem de vatandaşlarımızdan gelen istekler doğrultusunda burayı yeniden projelendirdik. Daha sade, daha yalın ve yönetilebilir bir şekilde alan oluşturduk. Hem vatandaşımız burada rahat bir şekilde vakit geçirebilecek, hemen devamında da bu alanla bağlantılı olarak Fatih Sultan Mehmet Parkı inşaatımız devam ediyor. Park inşaatımız tamamlandıktan sonra Kent Park ile bir bütün olacak' dedi.

'Güvenlikli bir park olarak inşa ediyoruz'

Fatih Sultan Mehmet Parkı'ndaki revizyon çalışmalarını da detaylı bir şekilde yürüttüklerini vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

'Alanı komple parkın içerisine dahil ederek, yürüyüş alanları ve sosyal donatılarıyla, bütün vatandaşlarımızın değerlendirebileceği güzel bir yer olacak. Bu parkı vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda güvenlikli park olarak inşa ediyoruz. Hem panoramik manzarası hem de şehrin rahat ulaşılabilir konumunda olması bakımından güzel bir çalışma olacak. Tamamlandığında hep birlikte burada vakit geçireceğiz.'