İngiliz temsilcisi Liverpool, 26 yaşındaki İtalyan futbolcu Federico Chiesa’yı renklerine bağladığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızılar, son olarak Juventus forması giyen 26 yaşındaki İtalyan futbolcu Federico Chiesa’yı kadrosuna dahil ettiğini duyurdu. Transferin ardından Liverpool’un resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Chiesa, "Liverpool oyuncusu olmaktan çok mutluyum. Richard Hughes beni aradığında ve ’Liverpool’a katılmak ister misin?’ dediğinde hemen ’Evet’ dedim. Çünkü bu kulübün tarihini biliyorum, taraftarlar için ne ifade ettiğini biliyorum. Bu yüzden çok mutluyum ve başlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 37 müsabakaya çıkan 26 yaşındaki oyuncu, 10 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Chiesa’nın, Liverpool’da 14 numaralı formayı giyeceği belirtildi.