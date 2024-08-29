Brighton, Fenerbahçe'den transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu'nu Premier Lig ve taraftarlarına tanıtmak için etkileyici içerikler hazırlamaya devam ediyor. Son olarak, Ferdi Kadıoğlu'nun yer aldığı video, büyük ilgi gördü.

Ferdi Kadıoğlu'nun "En İyi Bek" Tercihi:

Videoda Ferdi Kadıoğlu'na, dünyanın dört bir yanından ünlü bekler arasında bir seçim yapması istendi. İki seçenek sunulan videoda, Ferdi Kadıoğlu'nun en iyi bek olarak seçmesini beklenen oyuncu, kendi adı oldu. Yani, Ferdi Kadıoğlu, Kyler Walker ile kendi arasında yaptığı seçimde, kendisini tercih etti.

Video içeriğinde ayrıca Ferdi Kadıoğlu'nun, efsanevi Roberto Carlos karşısında Philipp Lahm'ı seçmesi dikkat çekti. Bu tercih, futbolseverler tarafından ilgiyle karşılandı ve Ferdi'nin futbol bilgisi ve tercihlerindeki özgünlüğü vurgulandı.

Brighton'un Ferdi Kadıoğlu'nu tanıttığı bu yaratıcı video, hem oyuncunun hem de kulübün sosyal medya platformlarında beğenildi. Ferdi Kadıoğlu'nun İngiliz futbolseverlerle buluşması ve Premier Lig'deki yeni macerası merakla bekleniyor.