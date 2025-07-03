İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’da forma giyen 28 yaşındaki Portekizli futbolcu Diogo Jota, İspanya’nın Zamora kentinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan, Portekiz 2. Lig takımı Penafiel’in futbolcusu olan kardeşi André Jota (26) da kazada yaşamını yitirdi.

Feci kaza, gece saatlerinde A-52 otoyolunun Sanabria bölgesinde, 65. kilometrede meydana geldi. Jota kardeşlerin içinde bulunduğu araç kontrolden çıkarak yoldan savrulduktan sonra alev aldı. Olay yerine gelen ekipler, aracın tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiğini, yangının çevredeki otluk alana da yayıldığını bildirdi.

Diogo Jota, üç çocuğunun annesi Rute Cardoso ile iki hafta önce dünyaevine girmiş, kısa süre önce verdiği bir röportajda ise kendisini “Dünyanın en şanslı adamı” olarak nitelendirmişti.

Rekor bedelle Liverpool'a transfer olmuştu

Diogo Jota, 2020 yılında Wolverhampton’dan 44,7 milyon euroya Liverpool’a transfer olmuştu. Kırmızı formayla 182 maça çıkan Jota, 65 gol atıp 26 asist yaptı. Liverpool ile Premier Lig (2024-25), FA Cup (2021-22) ve İngiltere Lig Kupası (2021-22) şampiyonlukları yaşadı.

Jota, kariyerine Paços Ferreira’da başladıktan sonra 2016’da 7 milyon Euro bedelle Atletico Madrid’e transfer olmuş ancak resmî maçlarda forma giymeden Porto’ya kiralanmıştı. Sonrasında Wolverhampton’a geçip 2018’de bonservisiyle bu kulübe katılmıştı.

Diogo Jota kimdir?

Diogo Jota, 4 Aralık 1996 yılında Portekiz'in Porto kentinde dünyaya geldi. Diogo Jota, forvet pozisyonunda oynadı.

2013 yılında FC Paços de Ferreira altyapısına katıldı ve 2014-15 sezonu başında A takıma yükseldi. İlk profesyonel maçına 19 Ekim 2014’te, Taça de Portugal karşılaşmasında Atlético SC’ye karşı çıktı.

Primeira Liga’daki ilk maçına 20 Şubat 2015’te çıkan Jota, ligdeki ilk gollerini 17 Mayıs’ta Académica de Coimbra’ya karşı kaydetti ve bu seviyede gol atan en genç oyuncu olarak kulüp tarihine geçti. Jota, 30 Mayıs 2015’te Paços de Ferreira ile beş yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

Jota, 25 Temmuz 2017’de EFL Championship ekiplerinden Wolverhampton Wanderers’a kiralık olarak katıldı. Jota, ilk golünü 15 Ağustos’ta, Hull City deplasmanında 3-2 kazanılan maçta attı.

Jota, 30 Ocak 2018’de 14 milyon Euro karşılığında bonservisiyle birlikte Wolves’a transfer oldu. İlk sezonunda 17 gol atan Jota, takımın Premier Lig’e yükselmesinde büyük rol oynadı ve ligde en çok gol atan beşinci oyuncu oldu.

Jota, 12 Aralık 2019’da Beşiktaş’a karşı oynanan grup aşaması maçında 56. dakikada oyuna dahil oldu. Jota, sadece 72 saniye sonra gol atarak 12 dakika içinde hat-trick yaptı ve takımına galibiyeti getirdi.

19 Eylül 2020’de Liverpool ile 41 milyon Euro karşılığında sözleşme imzaladı. Jota, 28 Eylül’de Premier Lig’deki ilk golünü Arsenal karşısında kaydetti. Jota, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde FC Midtjylland’a karşı kulüp tarihinin 10.000 golünü attı.

Jota, 3 Kasım’da Atalanta’ya karşı alınan 5-0’lık galibiyette hat-trick yaptı. Bu performansıyla Robbie Fowler’dan sonra ilk 10 Liverpool maçında 7 gol atan ilk oyuncu oldu.

Jota, 22 Kasım’da Leicester City karşısında da gol atarak, Premier Lig’deki ilk dört iç saha maçında da gol atan ilk Liverpool oyuncusu unvanını kazandı.