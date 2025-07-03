

Yapılan açıklamaya göre, Ata Bulvarı ile 1. Kavaklı Cadde arasında 3 Temmuz ile 5 Temmuz tarihleri arasında, her gece saat 22.00 ile 06.00 arasında gidiş-geliş yönlerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, sürücülerin can ve mal güvenliği açısından belirtilen saatlerde dikkatli ve kontrollü seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiğini hatırlatarak, vatandaşların çalışma süresince anlayış göstermelerini rica etti.

Kaynak: İHA