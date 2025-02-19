Türkiye'nin mobilya üretim merkezi İnegöl’den 45 mobilya firması, fuarda

4.500 m²’lik özel bir alanda en yeni koleksiyonlarını sergileyecek.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, konuyla ilgili yaptığı

açıklamada, "İnegöl, dünya mobilya sektöründe giderek daha fazla söz sahibi oluyor.

Lofty Design Expo, ABD pazarına giriş yapmak ve güçlü ticari bağlantılar kurmak isteyen

firmalarımız için kritik bir platform sunuyor. 45 firmamızla Miami’de olacağız ve İnegöl

mobilyasının kalitesini ABD ve Latin Amerika’daki alıcılara tanıtacağız." dedi.

Ayrıca Uğurdağ, Tafex'in ABD'deki çalışmaları hakkında da şu değerlendirmede bulundu:

"Tafex, İnegöllü üreticilerin ABD pazarında kalıcı ve sürdürülebilir bir yer edinmesi için

önemli adımlar atıyor. Lojistik ve depo çözümleri ile firmalarımıza ABD’de daha rekabetçi

olma fırsatı sunuyoruz. Bu fuar, üreticilerimizin Amerikan alıcılarla buluşmasını

sağlamanın yanı sıra, uzun vadeli iş birlikleri için de bir köprü olacak."

Lofty Design Expo, ABD, Kanada ve Latin Amerika’dan gelecek profesyonel alıcıları

ağırlayacak. Organizasyon; mimarlar, iç mimarlar, toptancılar ve perakendeciler için yeni

işbirlikleri geliştirme fırsatı sunacak.

İnegöl mobilya sektörünün uluslararası alanda daha güçlü bir konuma ulaşmasını

sağlayacak bu önemli etkinlik, Türkiye'nin ihracat potansiyelini artırma yolunda da

stratejik bir adım olacak.