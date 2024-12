Resmi Gazete'nin 26 Aralık 2024 tarihli sayısında yayımlanan tebliğe göre, 2024 yılında yurtiçindeki kamu konutlarında uygulanan kira bedelleri 2025'te artırıldı. Buna göre, kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda metrekare başına aylık kira bedeli 5,66 TL'den 8,15 TL'ye, kalorifersiz konutlarda 8,85 TL olan bedel 12,74 TL'ye, kaloriferli konutlarda ise 11,61 TL'den 16,71 TL'ye yükseltildi.

CNBC-e'nin haberine göre, kira bedellerine ek olarak, kurum ve kuruluşlar tarafından kaloriferci, kapıcı veya her ikisinin de karşılandığı konutlarda, her bir metrekare için alınan 1,36 TL'lik ilave kira bedeli 1,96 TL'ye yükseltildi.

Sayaçların ayrılamaması durumunda, elektrik, su ya da her ikisinin de hizmet binası veya fabrika tesislerinden sağlandığı konutlarda, kira bedellerine ek olarak aylık her bir metrekare için ilave kira bedelleri şu şekilde artırıldı: Elektrik sayacı ayrılamadığında 2,58 TL/m² olan ilave bedel 3,71 TL/m²'ye, su sayacı ayrılamadığında 2,24 TL/m² olan ilave bedel 3,22 TL/m²'ye, elektrik ve su sayacının her ikisi de ayrılamadığında ise 4,81 TL/m² olan ilave bedel 6,92 TL/m²'ye yükseltildi.

Konutlarda kullanılan suyun, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve benzeri alternatif su kaynaklarından temin edilmesi durumunda, 1,2 TL/m² olan ilave kira bedeli 1,73 TL/m²'ye çıkarıldı.

Yakıtı kurum ve kuruluşlar tarafından tedarik edilen konutlarda yeni bedeller açıklandı

Kamu Konutları Kanunu ve Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurtiçindeki kaloriferli konutlarında, yakıtı kurum tarafından temin edilen ve ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı olmayan konutlarda, her bir metrekare için tahsil edilen 4,64 TL'lik yakıt bedeli 6,68 TL'ye yükseltildi. Ayrıca, yakıtı kurum ve kuruluşlarca sağlanan konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu olarak kurumlarca karşılanması durumunda, bu giderler için kira ve yakıt bedellerine ek olarak tahsil edilen 0,54 TL/m²'lik ödeme 0,78 TL/m²'ye çıkarıldı.