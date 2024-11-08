Binlerce çocuğa umut olan SEAH Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisinde tedavi gören çocuklar, hastalıklarını yenerek sağlıklarına kavuşacakları günü bekliyor.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, 2-8 Kasım Lösemi Haftasında binlerce çocuğa umut olan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniği Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisinde yatan hastaları ziyaret etti. Hastalıkla mücadele eden miniklere moral aşılayan Özdemir’e SEAH Başhekimi Prof. Dr. Fikret Halis eşlik etti. Serviste yatan hastalarla ilgili bilgi alan Özdemir, hasta yakınlarıyla da sohbet ederek verilen hizmetlerle ilgili görüşlerini aldı. Diğer birimlerden tamamen ayrı organize edilen Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisine Sakarya’nın yanı sıra çevre illerden de hastalar geliyor. Deneyimli bir ekibin yer aldığı serviste 4 yılda 5 bin 475 hastaya hizmet verilirken, servis içerisinde oyun ve etkinlik alanları, anne mutfağı, çocuklara cep sineması formatında filmlerin izletildiği özel bir salon da bulunuyor.