LÖSEV’in adını kullanarak 81 ile yayılan bir şebekelerin, kapı kapı dolaşıp, “lösemili çocuklar” üzerinden insanları dolandırdığına dikkat çeken LÖSEV yetkilileri Bursa'nın da çeşitli bölgelerinde bu tür dolandırıcılık olaylarının yaşandığını belirterek yaptıkları açıklamada, “LÖSEV kapı kapı dolaşıp para istemez” uyarısında bulundu.BURSA (İGFA) - Lösemili ve kanserle mücadele eden çocukların sağlık ve eğitim başta olmak üzere her türlü ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan Ankara merkezli LÖSEV Lösemili Çocuklar Vakfı’ndan sahtekârlık uyarısı geldi.

81 ilde organize olarak kapı kapı dolaştığı tespit edilen kişilerin, “LÖSEV’den geliyoruz, gazete ve dergimizi almak istemez misiniz” sorusunun ardından, kişilerden çeşitli miktarlarda para talep etmesi LÖSEV’i harekete geçirdi.

Vakıf yetkilileri tarafından yapılan açıklamada; LÖSEV adı altında kapı kapı dolaşarak, sahte makbuz ve kimliklerle para toplayan veya eşya satan kişilerin LÖSEV ile bir bağlantısının olmadığını dile getirildi. Özellikle Kurban Bayramı ve Ramazan Ayında faaliyetlerini arttıran dolandırıcıların sayılarının hızla arttığını söyleyen LÖSEV yetkilileri, “Minik bedenler üzerinden duygu sömürüsü yaparak para kazanma telaşında olan kişileri asla affetmeyeceğiz. Her türlü hukuki yola başvurup ceza almalarını sağlayacağız” dedi.

ANINDA İHBAR EDİN

LÖSEV'den yapılan yazılı açıklamada, “LÖSEV adına gazete sattığını, bağış topladıklarını belirten kişiler kapı kapı geziyor. Neredeyse bizden iyi çalışıyorlar. Yaptıkları iş hem itibarımıza zedeliyor hem de lösemili çocuklarımızın hakkına giriyor. Bu tarz durumlarda hemen 112 polis imdat ve 0312 447 06 60 LÖSEV telefonlarına ihbar edin. Konuyla alakalı araştırmalar yapıldıktan sonra hukuki yollara anında başvurulacak ve gerekli işlemler başlatılacaktır” ifadeleri yer aldı.

LÖSEV’in bağış toplayan değil, bağış kabul eden bir vakıf olduğunu belirten yetkililer, “Vakfa bağışları kurumsal yollardan yapmakta fayda var. www.losev.org.tr adresinden ya da bankalardan LÖSEV hesabına bağış yapılabilir” hatırlatmasında bulundu.