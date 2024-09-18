Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bu yıl başlayan hekim adayları için “Beyaz Önlük Giyme Töreni” düzenledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Geleneksel olarak her eğitim yılının başında gerçekleştirilen Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki hekim adayı öğrenciler, beyaz önlüklerini ilk defa giymenin heyecanını yaşadı.

Balkan Kongre Merkezi’nde yapılan törene Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa İshak Yıldırım, Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, diğer davetliler ve hekimliğe ilk adımlarını atan 238 Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencisi katıldı. Törende ayrıca öğrenci aileleri de hazır bulundu.

İlk konuşma Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesini birincilikle kazanan Rabia Hocaoğlu tarafından dönem arkadaşları adına yaptı. Hocaoğlu, uzun ve zorlu bir sürecin ardından bir doktor adayı olduğu için gurur duyduğunu belirtti. Doktorluğun sadece bir meslek olmadığını çocukluk hayali, gençlik hedefi olduğunu söyleyen Hocaoğlu, yaptığı işin hakkını veren bir doktor olacağına inandığını ifade ederek, kendisinden sevgilerini ve desteklerini esirgemeyen ailesine teşekkür etti.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ ise konuşmasında, “Yaşamınızda yepyeni ve verimli geçecek bir döneme giriyorsunuz. Emin olun ki bu 6 yıl göz açıp kapayıncaya dek bitecek. Sizler çok donanımlı hekimler olarak yetişecek ve dünyanın dört bir tarafında en değerli varlık olan insanın sağlığını korumaya, tedavisine katkıda bulunmaya başlayacaksınız.” dedi.

Üstündağ ayrıca, öğrencilerin 6 yıl boyunca deneyimli hocaların katkılarıyla üniversitenin tüm imkânlarını kullanarak en iyi hekimler olarak yetiştirileceğine inandığını ifade etti.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunlarından olan Edirne İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım’da törende bir konuşma yaparak, insanlara yardımcı olmanın ve onların sıkıntısını gidermenin önemine değindi ve hekimliğin bir meslek değil yaşam biçimi olduğunu vurguladı.

Daha sonra Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ilk dersi vererek öğrencilere seslendi. Hatipler, öğrencilerin hayatlarında zorlu bir dönemi geride bıraktıklarını ifade ederek “Uzun yıllar vermiş olduğunuz çabaların ve bu yolda döktüğünüz uğraş, çaba, alın teri ve akıl terinin sonunda, Türkiye’nin en zeki öğrencileri ve münevver zihinleri olarak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesine girdiniz ve ülkemizin parlak geleceğine birer kandil oldunuz. Gözlerinizdeki ışıktan, ruhlarınızdaki kıpırtıdan ve yüzlerinizden okunan heyecanınızdan bu duygularımın sizlerdeki yansımasını görüyorum ve sizlerle ülkem adına, üniversitem adına gurur duyuyorum.” diye konuştu.

Tören, Fakülte öğrencilerine beyaz önlüklerin giydirilmesi ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ tarafından beyaz önlük andının okutulmasıyla sona erdi.