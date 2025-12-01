Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde üniversite bölgesinde meydana gelen trafik kazasında, 39 TR 807 plakalı otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve takla attı. Kazada araçta bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde seyir halindeki 39 TR 807 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karşı şeride geçen araç ters dönerken bir süre sürüklendi ve kapalı durumdaki akaryakıt istasyonunun yanında durabildi. Otomobilde bulunan iki kişi cam kırıklarına bağlı hafif sıyrıklarla kazayı atlatırken, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Olay yerinde polis ekipleri güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.