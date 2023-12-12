Meksika-Kenya asıllı aktris Lupita Nyong’o önümüzdeki şubat ayında düzenlenecek Berlinale Film Festivali jürisine başkanlık edecek. Nyong’o bu prestijli görevi üstlenen ilk siyah kişi olacak.

Festivalin 74 yıllık tarihinde, Altın ve Gümüş Ayı ödüllerini veren jüriye hiçbir zaman siyah bir erkek ya da kadın başkanlık etmedi. Bu yıl 15 Aralık’ta başlayacak festivalin 74 yıllık tarihinde, Altın ve Gümüş Ayı ödüllerini veren jüriye hiçbir zaman siyah bir erkek ya da kadın başkanlık etmedi.

Berlinale’nin iki ortak yönetmeni Mariette Rissenbeek ve Carlo Chatrian, aktrisin bu rolü kabul etmesinden dolayı “mutlu ve gururlu” olduklarını söyledi.

Yönetmenler yaptıkları açıklamada Nyong’o için “Sinemada sevdiğimiz şeyleri temsil ediyor. Bu, farklı projeleri kucaklamada çok yönlülük, farklı kitlelere hitap etme ve nasıl görünürlerse görünsünler karakterlerinde oldukça tanınabilir olan bir fikre tutarlılık anlamına geliyor” dedi.

‘12 Yıllık Esaret’ filminde aldığı En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar’ıyla tanınan Nyong’o, uluslararası jüri başkanı olarak görev yapmaktan büyük onur duyduğunu ve “dünyanın dört bir yanından film yapımcılarının olağanüstü çalışmalarını kutlamak ve tanımak” için sabırsızlandığını belirtti.

Yılın önemli Avrupa film festivallerinden ilki olan 2024 Berlinale, 25 Şubat’a kadar sürecek. Bu, şu anki yönetici direktör Rissenbeek ve sanat direktörü Chatrian ikilisinin yönetimindeki son festival olacak.

LUPİTA NYONG’O KİMDİR?

Aralarında ‘Black Panther’in de bulunduğu birçok filmde yer alan Lupita Nyong’o, Meksika’da doğdu. Kenya kökenli bir ailenin çocuğu olarak büyüdü. Yale Üniversitesi Drama Okulu’ndan mezun olan Nyong’o, oyunculuk kariyerine tiyatro ve televizyon projeleriyle başladı.

Nyong’o, sadece oyunculuk kariyeriyle değil, aynı zamanda çeşitli sosyal konularda yaptığı katkılarla da biliniyor. Güzellik standartlarına karşı duruş söylemleriyle dikkat çeken Nyong’o, Hollywood’daki farklı ırklardan temsiliyetin arttırılması ve kadın hakları gibi konularda aktif bir rol oynuyor. Ayrıca yazdığı ‘Sulwe’ isimli çocuk kitabı, New York Times çok satanlar listesine girmişti.