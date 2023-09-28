Luppo Sütlü Çikolata, Kaplamalı, Marshmallowlu Kakaolu Bar Kek gibi türlerde üretilen bir atıştırmalık markasıdır.

Merkezi Gaziantep olan, İstanbul’da da tesisi bulunan Şölen grubuna ait bir markadır.

BİRÇOK ÜLKEYE İHRACI VAR

Şölen; atıştırmalık, çocuk ürünleri, hediyelik ve ikramlık ürünler kategorilerindeki 200’ün üzerindeki ürününü, Amerika’dan Belçika’ya, Maldivler’e kadar 120’ye yakın ülkeye ihraç etmektedir. Hedef pazarlarda güçlü bir şekilde var olabilmek için kendi organizasyonunu kuran Şölen’in şu anda Dubai, Cezayir, Azerbaycan, Amerika, Suudi Arabistan’da bölge ofisleri; Levant Bölgesi, Kanada, Çin Latin Amerika’da bölge müdürlükleri bulunmaktadır. Yakın tarihte Almanya ve İngiltere ofislerini de kurmuştur.

ŞÖLEN’İN DİĞER MARKALARI

Şölen; Biscolata, Ozmo, Milango, Boombastic, Luppo, Lokkum, Nutymax gibi markalara da sahiptir.

ÇOBAN AİLESİNİN

1989 yılında Çoban Ailesi tarafından Gaziantep’te kuruldu. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail ÇOBAN’dır.