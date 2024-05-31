Son yıllarda maliyetleri artan inşaat sektörü, vatandaşı da etkileyerek konut sektöründe satışlarda azalma yaşanmasına neden oldu. Bir diğer problem ise inşaatlarda çalaışacak kalifiyeli eleman bulunamamı problemi oldu. Alanda çalışan sektör temsilcileri kaynakçı, sıvacı, demirci ve operatör gibi elemanları bulamamaktan şikayetçi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ayıder Başkan Yardımcısı Ahmet Erkutoğlu,

"Bugün bir inşaat kalfasının maaşı 80-100 bin lira, demirci ustasının maaşı 70-80 bin lira veya kepçe operatörü maaşının 100 bin, 150 bin 200 bin bandına gelmişken orada çalışan bir üniversite mezunu şantiye şefi veya bir mimar 40 bin lirayla 60 bin lira arasında maaş alabiliyor." dedi.

Ayrıca Erkutoğlu, yaşanan eleman probelminin sebebinin ustaların döviz bazında maaş almak istediği için yurt dışını tercih ettiğini bu durumun da Türkiye'deki işleri zorlaştırdığını söyledi.

Müteahhit Murat Çevik ise sıvacı, kaynakçı gibi kalifiyeli elemanların maaşlarının doktorların maaşını geçtiği belirterek,"150 bin liraya kadar çıktık. Bir tane kaynakçı bulamıyoruz' isyan etti.