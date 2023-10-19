İlçe Şehir Stadyumu, Sanayi Sahası, Kurtuluş Sahası, Orhaniye Sahası, Yenice ve Cerrah Sahaları maalesef seyircilerin bıraktığı çöpler nedeniyle mikrop yuvasına dönüyor.



Göz önünde olduğu için daha çok özen gösterilen İlçe Stadyumu yetkililer tarafından hemen temizlenirken, amatör sahaların temizliği noktasında ise saha yetkilileri sorumluluk almaktan vazgeçmeye başladılar.

Defalarca uyarılmasına rağmen çöplerini tribünlerde bırakan seyirciler İnegöl'e yakışmayan görüntülerin ortaya çıkmasına sebep oluyorlar.

Tribünlere poşetler içinde kuruyemiş ve içecek getiren spor severler, sahaların hemen arkasında yer alan çöp koyteynerlerine çöplerini atmak yerine oturdukları yere bırakıyorlar.

Adeta çöplüğü andıran tribünlerde naylon poşetler, plastik su şişeleri, metal içecek kutuları, çekirdek kabukları, karton, gazete, sünger hatta giyim eşyaları bırakılıyor.

Her maç sonrası öbek öbek çöplerin bulunduğu alanda artık saha yetkilileri temizlik yapmayı reddeder hale geldi.

İnegöl Belediyesi tribün etrafındaki temizliği üstlenirken, İlçe Spor Müdürlüğü tarafından görevlendirilen yetkililer saha da temizlik yapmayı artık istemiyor. Ücretin hem düşük olması ve uzun zaman alması nedeniyle günlerce çöpler yerinden kaldırılmıyor.

Sporun amacına uymayan spor severleri daha temiz olmaya ve çöplerini tribünde bırakmamaya davet ediyoruz.

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