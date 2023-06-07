Aydın’da gerçekleştirilen Okullar arası Basketbol Türkiye Şampiyonası’nda Bursa’yı temsil eden Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu, yine büyük bir başarıya imza atarak finallerden iki kupayla döndü.

2-6 Haziran 2023 tarihlerinde Aydın’da düzenlenen 2022-2023 sezonu Okullar arası Basketbol Küçük Kızlar Türkiye Finalleri’nde yarışan Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu Küçükler Kız Basketbol takımı ikinci oldu.

Bölge Şampiyonası ve Yarı Finalleri yenilgisiz geçerek Okullar Türkiye Şampiyonası’na katılan; Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu Küçükler Kız Basketbol Takımı, Ankara Özel Nesibe Aydın’ı 56-43, İstanbul Sancak-Soy Ortaokulunu 73-46 ve Samsun Fatih Ortaokulu’nu 69-53 yenerek 3’te 2 ile başladı.

Grup lideri olarak son 4’e adını yazdıran Bursa temsilcisi, yarı final maçında İzmir Torbalı 80.Yıl Ticaret Odası Ortaokulu’nu 51-46 yenerek finale kaldı. Finalde Ankara Özel Ted Koleji Ortaokulu ile karşılaşan Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu, maçı 58-60 skoruyla kaybedince şampiyonayı Türkiye ikincisi olarak tamamladı.

Küçükler Erkek Basketbol takımı da Türkiye ikincisi

Aynı finallerde ter döken Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu Küçükler Erkek Basketbol takımı da Türkiye ikincisi oldu. Antrenörlüğünü TOFAŞ altyapı antrenörlerinden Oğuzhan Ergül’ün yaptığı Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu Küçükler Erkek Basketbol Takımı, finallere mağlubiyet almadan katılma başarısını gösterdi.

Aydın’daki şampiyonaya, İstanbul Atafen Bilfen’i 78-60; Ordu Özel Bahçeşehir’i 81-47 ve İzmir Özel Bornova Bilim Doğa’yı 79-41 yenerek 3’te 3 yapan ve grup lideri olarak son 4’e adını yazdıran Bursa temsilcisi, yarı final maçında TED Ankara Koleji’ni de 77-56 yendi.

Final mücadelesinde Mersin Özel Toros Ortaokulu ile yaptığı maçtan 70-51’lik mağlubiyetle ayrılan Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu Küçükler Erkek Basketbol takımı, şampiyonayı ikincilikle tamamladı.

Çocuklarımızı tebrik ediyorum

Aydın’daki Türkiye finallerine katılan çocukları yalnız bırakmayan ve maçlarda büyük bir heyecan yaşayan Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu Müdürü Ramazan Yürük, “Bursa’ya iki kupayla birden dönüyoruz. Her iki takımımızı da tebrik ediyorum. Çocuklar her yönden Bursa’yı çok güzel temsil ettiler. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.