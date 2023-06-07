TBMM Başkanlığı seçiminin birinci ve ikinci turunda adaylar gerekli olan 400 oya ulaşamadı, üçüncü tur oylama sürüyorANKARA (İGFA) - Yeni başkanını seçmek için toplanan TBMM Genel Kurulu'nda seçimin birinci ve ikinci turunda adaylardan hiç biri seçilebilmek için gerekli olan 400 oya ulaşamadı.

7 adayın yarıştığı ilk turda AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 317, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl 131, Yeşil Sol Parti (YSP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç 51, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı 42, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu 16, Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun 20, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay 3 oy aldı. 6 oy da geçersiz sayıldı.

İkinci turda; Numan Kurtulmuş 321, Tekin Bingöl 131, Tülay Hatimoğulları Oruç 51, Cihan Paçacı 41 oy aldı.

Üçüncü oylamaya geçildi. Üçüncü oylamada 301 oy aranacak.

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak.

Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye başkan seçilecek.