Kazada yaralanan maden işçileri hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, olayla ilgili yaptığı açıklamada, göçük haberini üzüntüyle öğrendiğini belirterek, yaralı işçilere acil şifalar diledi. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Nallıhan ilçemizde faaliyet gösteren Çayırhan Yeraltı Maden Ocağı’nın Hırkalar mevkiinde meydana gelen göçük haberini üzüntüyle öğrendim. Kazada yaralanan ve tedavileri devam eden maden işçisi kardeşlerimize Allah’tan acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz."