Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Armutçuk Müessesi'nde meydana gelen göçükte, olayın duyulmasının ardından bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Kurtarma ekipleri, maden ocağına girerek mahsur kaldığı düşünülen işçileri kurtarmak için çaba harcadılar.

Göçüğün neden olduğu olayda 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi ise yaralı olarak kurtarıldı. Saat 13.45 civarında gerçekleşen bu üzücü olay, Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde yer alan Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessesesi'nde meydana geldi. İşçiler çalışma esnasında göçüğe maruz kaldılar ve bu durum hemen yetkililere bildirildi.

280 KİŞİ İÇERİDEYDİ

AFAD tarafından yapılan açıklamada, göçüğün meydana geldiği tarihte hemen olay yerine AFAD, Emniyet, jandarma, 112 sağlık, itfaiye ve TTK tahlisiye ekibi gibi kurtarma ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. Vali Osman Hacıbektaşoğlu da olay yerine giderek bilgi aldı ve 280 işçinin içeride olduğunu, 4 işçinin etkilendiğini ifade etti. Bunlardan 1 işçi sağ salim kurtarıldı, 2 işçi ise ağır yaralı olarak hastaneye götürüldü. Şu an hala 1 işçi göçüğün altında kalmış durumda ve 75 kişilik TTK Tahlisiye ekibi, kurtarma operasyonuna devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise göçüğün sonucunda 4 kişiden 1'inin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.