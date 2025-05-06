Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mağaranın teröristler tarafından barınma ve saklanma amacıyla kullanıldığını belirtti.

Yapılan başarılı operasyonla mağaranın kullanılmaz hale getirildiği, içeride çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi. Açıklamada, ele geçirilen malzemeler detaylı şekilde paylaşıldı. Buna göre:

7.500 adet 12.7 mm Doçka makineli tüfek ve Zagros keskin nişancı tüfeği mühimmatı,

6.480 adet 5.45 mm piyade tüfeği mühimmatı,

2.200 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek mühimmatı,

1.600 adet 5.56 mm piyade tüfeği mühimmatı,

100 adet 81 mm havan mühimmatı,

4 adet RPG-7 roketatar mühimmatı,

1 adet geri tepmesiz top mühimmatı,

20 adet antipersonel mayın,

19 adet piyade tüfeği şarjörü,

5 adet silah üstü/el dürbünü,

2 adet lazermetre,

200 adet fünye,

500 adet elektrolit,

1 adet radyo,

1 adet powerbank,

1 adet kulaklık,

Çeşitli ebatlarda doküman ve dürbün çantaları bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, operasyonların terör örgütlerine karşı kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.