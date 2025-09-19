ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 25 Eylül’de Beyaz Saray’da ağırlayacağını açıkladı. Trump, iki ülke arasında birçok ticari ve savunma alanındaki anlaşma üzerinde çalışıldığını belirterek, Boeing uçaklarının kapsamlı alımı, stratejik öneme sahip bir F-16 anlaşması ve F-35 programıyla ilgili görüşmelerin olumlu bir şekilde sürdüğünü ifade etti.

Trump görüşmeye ilişkin "Birçok ticaret ve askeri anlaşma üzerinde çalışıyoruz. Bunlar arasında Boeing uçaklarının büyük ölçekli satın alımı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı yer alıyor"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Trump, şu sözlere yer verdi:

"25 Eylül'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanı ile birçok ticaret ve askeri anlaşma üzerinde çalışıyoruz. Bunlar arasında Boeing uçaklarının büyük ölçekli satın alımı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman çok iyi ilişkilerimiz olmuştur. 25'inde onu görmek için sabırsızlanıyorum" dedi. açıklamasında bulundu.