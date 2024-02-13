Karacabey Belediyesi tarafından başlatılan yol çalışmaları çerçevesinde, ilçe merkezi ve kırsalda Esentepe, Emirsultan, Gazi, Yenimahalle, Hürriyet ve Yenikaraağaç mahalleleri olmak üzere toplamda 2 bin 195 ton asfalt dökümü yapılırken, toplamda 15 konumda asfalt ve parke taş çalışmaları gerçekleştirildi.



Bununla birlikte, parke taşı yenileme ve tamir çalışmalarına da devam eden Karacabey Belediyesi ekipleri, deforme olan yolları daha düzenli ve bakımlı hale getiriyor. Kırsalda ise Sazlıca, Akhisar, Boğazköy, Dağkadı, merkezde ise Karacaahmet, Tavşanlı, Sırabademler, Gazi ve Emirsultan Mahallelerinde parke taş döşeme ve tamiratı yapıldı.



İlçe halkının hayat standartlarını daha da güzelleştirmek adına aralıksız çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ali Özkan, asfalt ve parke taş tamiratına ihtiyaç duyulan tüm mahallelerde devam edileceğinibelirtti. Başkan Ali Özkan, Karacabey’i her yönüyle haya kalitesi yüksek, örnek bir şehir hale getirmek için çalışmaları tüm hızıyla sürdürdüklerini kaydetti.