Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarı Ercan Uysal, seçimlerde vatandaşları CHP'ye oy vermeleri konusunda yönlendirdiği iddialarına sosyal medya hesabından sert cevap verdi.

Açıklama yapan Uysal, "Bir haber sayfasında hakkımda yapılan asılsız İddiaya istinaden açıklama yapma gereğinde bulunmak istiyorum Ertuğrulgazi mahalle muhtarı olarak mahallemizde %65 oranında AK parti ye oy çıkmış olup halk kendi öz iradesini kullanarak sandıklara gitmiştir halkı zorlayacak herhangi bir eylemde bulunulmamıştır. Biz muhtarlar olarak herhangi bir siyasi partiye dahil olmadan görevimizi hakkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz insanların belli bir partiye oy verme konusunda baskı altında tutulması söz konusu dahi olamaz ben kendi şahsım adına yapılan bu asılsız haberi kabul etmeyip gerekli olan adli işlemlere başlayacağımı buradan beyan etmek isterim. biz Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşlarıyız bunun asılsız haberlerle zedelenmesine asla izin vermeyeceğim kamuoyuna duyurulur" dedi.