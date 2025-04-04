Silivri Cezaevi'nden hastaneye sevk edilerek anjiyo edilen ve taburcu olduktan sonra yeniden cezaevine gönderilen tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem'in yeniden hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Avukat Erdem dün yaptığı açıklamada Polat'ın sağlığının risk altında olduğunun altını çizerek, "Mahir Polat’ın hastaneden taburcu edilmesi sağlığının stabil hale geldiğini göstermiyor. Hipertansiyon devam ediyor, bu tansiyon beynine, böbreklerine ve özellikle kalbine zarar vermeye devam ediyor ve kalp krizi, beyin kanaması riski daimi. Umudumuz ve beklentimiz bu sürecin Mahir Beyin sağlığı üzerinde kalıcı etkileri olmadan tamamlanması" demişti.