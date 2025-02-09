Seslendirdiği "Bakkal Amca" ve "Jandarma" gibi şarkılarıyla hafızalarda iz bırakan ünlü türkücü Mahmut Tuncer, aldığı acı haberle sarsıldı. Tuncer, annesinin vefatını duyurdu. Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından cenaze ile ilgili detayları da aktardı.

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, 'Leylo', 'Lo Lo', 'Ay Gördüm Allah', 'Altın Dişli Hayriye' gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi edinmişti.

Türkiye'nin tanınmış türkücülerinden biri olan ve açıklamalarıyla sıkça magazin gündeminde yer alan ünlü sanatçı, aldığı acı haberle büyük bir üzüntü yaşadı.

Tuncer, vefat haberini şu sözlerle verdi:

"Annemiz Yüksek Özsoy hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenaze namazı bilgilerini paylaşacağız."

Tuncer, cenaze töreni detaylarını ilgili, "Annemiz Yüksek Özsoy, çarşamba günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Ankara Karşıyaka Kabristan Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak" ifadelerini kullandı.