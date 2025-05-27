Ailenizden biri ya da arkadaşınız major depresyon hastalığından muzdarip olduğunda, desteğiniz ve cesaret vermeniz onların iyileşmesinde önemli rol oynayabilir. Aşağıda Majör depresyon hastalığı olan sevdiklerinize nasıl davranmalısınız ve neler söyleyebilirsiniz konusunda bazı önemli ipuçları hazırladık.

Majör Depresyon Hastalarına Nasıl Davranmalısınız

Bazen, major depreson hastalığından muzdarip kişilere nasıl yardım edeceğini bilememek çok zordur. Başlamak için aşağıda bazı basit yaklaşımları listeledik:

Onlara örnek olun ve yol gösterin: Majör depresyonda olan aile ferdiniz veya arkadaşınız için uygun bir beslenme alışkanlığı, yeterli uykunun alınması, alkol ve uyuşturucu kullanmamak çok önemlidir. Siz de bu şekilde yaşıyorsanız, onları da bunu yapmaya teşvik edebilirsiniz.

Dışarı çıkın: Egzersiz, sağlıklı bir yaşam tarzının önemli bir parçasıdır. Araştırmalar, egzersizin ruh halini, davranışları ve düşünebilme yeteneğimizi iyileştirdiğini bilinen farklı kimyasalların salınımını artırdığını gösteriyor. Sevdiklerinize sizinle bir yürüyüşe çıkmasını ya da futbol maçı yapmasını isteyin. Her türlü fiziksel aktivite major depresyona faydalıdır.

Sorunlarınızı içinize atmayın: Arkadaşınız ya da aile ferdiniz ile yaşadığınız sorunları örtbas etmeyin ya da onlara yalan söylemeyin bu iyi bir fikir değildir. Onların durumlarıyla yüzleşmelerini ve gerekli tedaviyi almak istemelerini engelleyebilir.

Tedavi programlarında onlara destek olun: Onları tedavilerini takip etmeleri için teşvik edin. Ve mümkünse, onların terapi randevularından birinde onlara katılın.

Majör Depresyon Hastalarına Ne Söylemelisiniz

Bazen ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğiniz önemlidir. Her zaman doğru cevapları ve tepkileri alamayabilirsiniz, ama eğer onlara yanlarında olduğunuzu hissettirirseniz, bu her şeyden kıymetlidir. En önemlisi, bir kriz anında bile, onların anlayacağı şekilde konuşun, kendinizi kaybetmeyin.

Onlara destek olmak için sorularak sorarak başlayın. Sorgulandıklarını veya teste tabi tutulduklarını hissettirmeyin. Şunları sorabilirsiniz:

Böyle hissetmeye ne zaman başladın?

Seni çok fazla üzecek bir şey mi oldu?

Seni desteklemek için yapabileceğim bir şey var mı?

Ayrıca, onlara cesaret ve umut verin. Örnek olarak şunları söyleyin:

Nasıl hissettiğini tam olarak anlayamayabilirim, ama seni önemsiyorum ve sana yardım etmek istiyorum.

Vazgeçmeyi düşünme, düşünüyorsan bile lütfen birisiyle konuş. Seni her zaman dinliyor olacağım.

Senin için burada olduğumu bilmeni istiyorum. Asla yalnız değilsin.

Olayları Şahsi Algılamayın

Majör depresyon bozukluğu olan bir hastayı desteklerken, onların hep yanında olabilirsiniz, ama onları “tedavi edemezsiniz”. Bu profesyonel bir destek ile mümkün olabilir ve uzun süreli tedavi gerektirebilecek bir şeydir.

Niyetiniz iyi olsa da, sizin de hislerinizin kolayca incinebileceğini aklınızda bulundurun. Kendi duygularınızı her durumdan uzak tutmaya çalışın. Bir tartışmaya girmek yerine adım atmak ve kendinizi uzak tutmak daha iyidir. Aynı zamanda, dürüst bir şekilde konuşmanız yakınızla olan ilişkinize yardımcı olacaktır. Duygularınızı içinize kapatmak küskünlüğe neden olabilir ve ilişkiler bozulabilir.

Unutmayın ki, majör depresif bozukluğu olan birine yardımcı olmak sizin için de stresli olabilir. Psikolojik danışmanlık veya destek grubu toplantıları aracılığıyla siz de stresle başa çıkabilir ve işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. Sizin gibi, aynı durumdaki başka biriyle konuşmak son derece yararlı olabilir. Sizin de duygusal ve psikolojik anlamda güçlü olmanız, arkadaşınızın veya aile ferdinizin ihtiyaç duyduğu desteği sağlamanıza yardımcı olacaktır.