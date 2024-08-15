Malatya Büyükşehir Belediyesi Millet Bahçesinde hizmet vermekte olan Kışla Caddesi esnaflarının daha sağlıklı ve düzenli bir şekilde hizmet verebilmesini sağlamak amacıyla 3 bin 100 metrekare kilit taşı ile bin metre bordür temini sağladı.MALATYA (İGFA) - Yaşanan depremlerden sonra esnafların mağduriyet yaşamaması adına her türlü desteği sağlamaya gayret eden Malatya Büyükşehir Belediyesi, reverv alanında olan Kışla Caddesi esnaflarını da yalnız bırakmadı.

6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Malatya’da, rezerv alan ilan edilen Kışla Caddesi’nin yıkılacak olması sebebiyle Millet Bahçesi konteyner çarşısına taşınan esnafların daha iyi şartlarda hizmet verebilmesini sağlamak için konteyner çarşıda gerekli düzenlemeler Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hızla sürdürülüyor.

Yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları yapılırken bir yandan da çarşı içerisindeki yol ve kaldırımları düzenleyen Malatya Büyükşehir Belediyesi, 3 bin 100 metrekare kilit taşı ile bin metre bordur teminini yaparak, esnafa daha düzenli bir ortam sağlıyor.