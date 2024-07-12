AFAD, Malatya Yeşilyurt'ta öğle saatlerinde deprem olduğunu duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre saat 12:54'te gerçekleşen 4.3 büyüklüğündeki deprem vatandaşları endişelendirdi. Endişelerini ve duygularını sosyal medya üzerinden paylaşan vatandaş her şeyin yolunda olduğunu bildirdi.

DEPREMİN ÜZERİNDEN KONUYA DAİR KONUŞAN ALİ YERLİ KAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOKTUR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da depremin ardından sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı. Yerlikaya paylaşımında “Malatya Yeşilyurt’ta 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Gelen 3 ihbar incelenmiş olup an itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” ifadelerine yer verdi.