Şehrimizde yaşayan, müziğe ilgi duyan, gerek enstrüman çalma hususunda gerekse sesine güvenen yada bu alanda deneyim yaşamak isteyen 60 yaş üzeri vatandaşlar, Vefa Korosu'na katılmak için Sanat Sokağında yer alan Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezine (MABESEM) 15 Şubat 2025 tarihine kadar başvuru yapabilecekler.

Vefa Korosu, Sanat Merkezi’nde çalışan ve konservatuar mezunu hocalar tarafından gerçekleştirilecek yetenek sınavının ardından kurulacak. Ayrıca kurulan koro ile bir takvim çerçevesinde provalar yapılıp, gerekli eğitimler verildikten sonra Vefa Korosu, bu kez de yılda iki defa konser vermeye hazırlanacak.