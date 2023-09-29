Malatya Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir taraftan depremin yaralarını sararken bir taraftan da depremden önceki mevcut çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.MALATYA (İGFA) - Malatya’ya önemli alternatif yollar kazandıran Büyükşehir Belediyesi, açtığı yeni yol ve bulvarlarla şehrimizde yaşanan trafik sorununu çözüme kavuşturuyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen yol çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Latif Okyay, Güney Kuşak ve Kuzey Kuşak yollarının tamamlanması ile birlikte Malatya’nın trafik sorunun ortadan kalkacağını belirtti.

Malatya’nın trafik yükünü büyük oranda rahatlatacak olan Güney Kuşak Yolu’ndaki çalışmaların seyri ile alakalı bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Latif Okyay, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan, göreve gelmesiyle birlikte Malatya’da bir anket yaptırdı. Anket sonucunda Malatya’nın en büyük problemi ulaşım olarak önümüze çıktı. Şehrin tek artere sıkışması ve trafiğin belirli saatlerde ulaşım konforunun bozulması sebebiyle bizler, teknik ekip olarak başkanımızın talimatı ile şehrimizdeki ulaşım ağlarını güçlendirmek adına gerekli çalışmalar yaptık. Bunlardan biri de Güney Kuşak Yolu’dur. Şehrimiz çevre yolunun aksında büyüyen bir şehir. Şehrimizi doğu ve batı yönünden birbirine bağlayan iki aksı var. Çevre yolumuz ve İnönü Caddemiz. Bizler bu yola paralel olarak kuzeyde Kuzey Kuşak Yolu, Anayurt Bulvarı, güneyde de Alper Tunga Bulvarı ve Güney Kuşak Yolu gibi yolları yapıyoruz.Tabii yeni yollar açılırken öncelikle planlama çalışmalarını yapıyoruz. Planlama yaparken Güney Kuşak Yolu’nun bulunduğu güzergâhta 400 bağımsız bölümvardı.Tamamının bedelleri ödenerek, kamulaştırması yapıldı ve arsa bedelleri ödendi. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra inşaat faaliyetleri başladı. Geçen yıl itibariyle kazı çalışmaları başlamıştı. Yaklaşık 500 bin metreküp kaya kırılarak veya patlatılarak yeni bir yol aksı açıldı. Güney Kuşak Yolu tamamlandığında standartları yüksek ve konforlu bir yol olacak. Biz kuşak yolu olarak adlandırıyoruz ama çevre yolu niteliği taşıyacak bir şekilde yapılıyor" diye konuştu.

"920 KONUTUMUZU VATANDAŞLARIMIZA TESLİM ETTİK”

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Beydağı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin tamamlandığının altını çizen Okyay, “Güney Kuşak Yolu Bölgesi’nde kentsel dönüşüm çalışmamız da var. 2020 depreminden sonra Beydağı Kentsel Dönüşüm projemiz başlamıştı. 6 Şubat depreminden hemen sonra 920 konutumuzu vatandaşlarımıza teslim ederek sıcak yuvalarına kavuşmalarını sağladık. İnşallah devletimiz İkizce, Çamurlu ve Gelinciktepe bölgelerinde ve ilçelerimizdeki kalıcı konut çalışmalarını tamamladıktan sonra vatandaşlarımız, yeni ve güvenli evlerinde hayatlarını sürdürecekler. Biz vatandaşlarımızın müsterih olmasını, devletimizin güçlü olduğunu ve onların bizlere vermiş oldukları yetkiyle gece gündüz demeden çalıştığımızı bilmelerini istiyorum” ifadelerini kullandı.

“DEPREM BAHANESİNİN ARKASINA SAKLANMADAN ÇALIŞMALARIMIZI DEVAM ETTİRİYORUZ”

6 Şubat depremlerinden sonra da çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Okyay, “Şehrimiz her ne kadar 6 Şubat depremlerinden dolayı büyük bir felaket büyük bir yıkım yaşasa da deprem bahanesinin arkasına saklanmadan çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Yani bir taraftan deprem çalışmalarını yürütürken bir taraftan da şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak ve yaşam kalitelerini artırmak adına gerekli çalışmalar yapıyoruz.6 Şubat depremlerinden sonra her ne kadar çalışmalar başka alanlara evirilse de şehrin problemlerini de aksatmadan devam ettiriyoruz” diye konuştu.

“İLÇE BELEDİYELERİMİZİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOLLARI BÜYÜK ORANDA YAPTIK”

Malatya’nın 718 mahallesinde yol çalışmalarının büyük oranda yapıldığını belirten Okyay, “Tabii çalışmalarımız sadece merkezle sınırlı değil 13 ilçemizin de bu çalışmalar yapılıyor. Bütün ilçelerimizde yol ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Başkanımızın geldiğinde şöyle bir taahhüdü olmuştu; ‘Büyükşehir Belediyemizin sorumluluğundaki hiçbir yol asfaltsız kalmayacak’ bizlerde Başkanımızın sözünü yerine getirmek adına gece gündüz demeden çalıştık. İlçelerimizdeki ilçe belediyelerimizin sorumluluğundaki yolları da büyük oranda yaptık. Tüm ilçelerimizde ve merkezde devam eden yol çalışmaları için bizlere parasal anlamda da destek sağlayan Büyükşehir BelediyeBaşkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ederiz. Başkanımız, hiçbir belediyenin rutin işlerini devam ettiremediği bir süreçte bize maddi olarak hiçbir problem yaşatmadan işlerimizi devam ettirmemizi sağladı. Bizlerde bu imkânlarla beraber elimizden geldiğince vatandaşlarımızın hizmetlere kavuşmasını sağlamak amacıyla tüm daire başkanlıklarımızla mesai mefhumu gözetmeden çalıştık” kelimelerine yer verdi.