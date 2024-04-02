Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti. Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afette 53 binden fazla vatandaşımız canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı. Deprem bölgesinden korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Malatya beşik gibi sallanıyor. Sahur vakti Yeşilyurt'ta, iftar vakti de Doğanşehir'de deprem oldu.

MALATYA BEŞİK GİBİ

Malatya Yeşilyurt'ta bu sabah saat 04.14'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Bölgede artçı sarsıntılar devam etti.