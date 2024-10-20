Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen Taekwondo 3.dönem kuşak sınavı yapıldı. Toplamda 40 öğrencinin girdiği sınavda tüm öğrenciler, bir üst kuşağa geçtiler.MALATYA (İGFA) - Malatya Halk Eğitim Merkezinde ders veren usta öğreticiler Büyükşehir Belediyesinin Şeyh Bayram Çok Amaçlı Spor Salonunda Taekwondo 3.dönem kuşak sınavını gerçekleştirdi. 7-18 yaş guruplarından kuşak sınavına giren öğrenciler bir üst kuşağa geçmeye hak kazandılar.

Sosyal Belediyecilik alanında önemli çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin kaliteli vakit geçirebilmesi adına tesislerinde sportif, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bünyesindeki Şeyh Bayram Çok Amaçlı Spor Salonunu Halk Eğitim Merkezinde Taekwondo eğitimi alan öğrencilere açan Büyükşehir Belediyesi, 3.dönem kuşak sınavına ev sahipliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesi olarak mevcut spor salonlarına yenilerini eklemek istediklerini vurgulayan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mükremin Yağbasan “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak mahallelerimizdeki semt konaklarımızda spor salonları açma planımız var. Birkaç tane spor salonumuz var ama daha çok olmasını istiyoruz. Çünkü maalesef çağımızdaki en büyük sorunlardan biri de teknoloji bağımlılığı, çocuklarımız vakitlerinin bir bölümünü telefonda, tablette ve bilgisayarda oyun oynayarak geçiriyor. Kısaca çocuklarımız zamanını öldürmüş oluyor ama spor salonlarımıza gelip sportif faaliyetlere katılan çocuklarımız vakitlerini kaliteli ve sağlıklı bir şekilde geçiriyor. Buradaki çocuklarımız birlik ve beraberlik ortamı oluşturuyorlar. Sizleri ve velilerimizi yürekten kutluyorum. Çocuklarımızı böylesine güzel bir şekilde destekledikleri için de velilerimize hassaten teşekkür ediyorum. İnşallah çocuklarımız Türkiye ve Avrupa şampiyonluklarıyla bizleri gururlandırırlar” dedi.

Taekwondo Kurs Hocası İsmail Menekşe ise bir üst kuşağa geçen öğrencileri tebrik etti.