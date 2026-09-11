Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın istifası gündemin ilk sırasına yerleşti. Roma ile 1-1 berabere kalınan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının karşısına çıkan Başkan Aziz Yıldırım, Kartal’ın istifa kararını kabul etmediğini açıkladı. Yıldırım, görevde bulunduğu süre boyunca deneyimli teknik adamla yola devam edeceklerini ifade etti.

"NE ZAMAN DERLERSE ORADAYIZ"

Kartal'ın, basın toplantısında sarf ettiği "İstifa ediyorum. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla. Kulübün önünü açmak için böyle bir karar aldım" sözlerinin ardından Desidero Sports canlı yayınında açıklaması duyurulan Fenerbahçe efsanelerinden Volkan Demirel, "Bize teklif gelmez. Ne zaman derlerse biz oradayız, göreve hazırız" ifadelerini kullandı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Futbolculuk kariyerinin ardından Fenerbahçe’de yardımcı antrenör olarak görev yapan Volkan Demirel, daha sonra Fatih Karagümrük, Hatayspor, Bodrum FK ve Gençlerbirliği’nde teknik direktörlük yaptı. 44 yaşındaki eski milli kaleci, Gençlerbirliği’nin başında çıktığı 9 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 0,78 puan ortalaması yakaladı.