Olay, Cerrah Mahallesi Gazi Mareşal Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bisikletiyle caddede seyir halinde olan Talha D. (9), aniden karşısına çıkan sokak köpeğinden ürktü. Panikle bisikletini sürmeye devam eden çocuk, köpekten kaçmaya çalıştığı sırada direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Bisiklet, yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarparken, çarpmanın etkisiyle yere düşen Talha D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kontrol ve tedavi amacıyla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.