Paylaşılan kayıtlar arasında, Bursa civarındaki bir köyde Türk sivillere yönelik gerçekleştirilen katliamın ardından çekilen görüntüler de yer aldı.
Bakanlık açıklamasında " Bakanlığımızın arşivinden yayımladığımız belge ve fotoğraflar, 1919-1922 yılları arasında Yunan ordusunun Anadolu’daki mezalimini bir kez daha gözler önüne seriyor. Yunan kuvvetleri Anadolu'yu işgali sırasında ve geri çekilirken, Lozan Barış Antlaşması ve uluslararası raporlarla da kabul edilen sistematik bir imha politikası yürütmüştür. Paylaştığımız bu kayıtlar; Bursa civarındaki bir köyde Türk sivil halka yönelik gerçekleştirilen katliamın acı bir örneğidir." ifadelerini kullandı.
Kaynak: HABER MERKEZİ