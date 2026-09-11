Paylaşılan kayıtlar arasında, Bursa civarındaki bir köyde Türk sivillere yönelik gerçekleştirilen katliamın ardından çekilen görüntüler de yer aldı.

Bakanlık açıklamasında " Bakanlığımızın arşivinden yayımladığımız belge ve fotoğraflar, 1919-1922 yılları arasında Yunan ordusunun Anadolu’daki mezalimini bir kez daha gözler önüne seriyor. ​Yunan kuvvetleri Anadolu'yu işgali sırasında ve geri çekilirken, Lozan Barış Antlaşması ve uluslararası raporlarla da kabul edilen sistematik bir imha politikası yürütmüştür. ​Paylaştığımız bu kayıtlar; Bursa civarındaki bir köyde Türk sivil halka yönelik gerçekleştirilen katliamın acı bir örneğidir." ifadelerini kullandı.