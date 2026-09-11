Bursa genelindeki listenin ilk sırasında bulunan mükellef isminin açıklanmasını istemezken, ikinci sırada 57 milyon 216 bin 31 TL vergiyle Şenol Şankaya, üçüncü sırada ise 52 milyon 170 bin 370 TL ile Muharrem Yılmaz yer aldı.

Listenin 6’ncı sırasında hukuk danışmanlığı ve temsil faaliyetleri alanında 40 milyon 755 bin 7 TL vergi tahakkuk eden Egemen Egemenoğlu bulunurken, ilk 10 içerisinde yer alan birçok mükellefin isimlerinin açıklanmasını istemediği görüldü.

Çilek Mobilya’nın sahibi Muzaffer Çilek, menkul sermaye iradı kapsamında tahakkuk eden 16 milyon 634 bin 20 TL vergiyle Bursa genelinde 61’inci sırada yer aldı.

Açıklanan ilk 100 kişilik listede Bursa iş dünyasından Mehmet Baştuğ Çakırcalı, Mehmet Ömer Kızıl, Celal Sönmez, Müjdat Sezer, Osman Yıldız, Hasan Uşen, Murat Lokmacıoğlu, Rasim Çağan, Volkan Demirci, Osman Çakır, Selim Şankaya, Ergun Dikencik, Şahin Çınar, Özer Matlı ve Önder Matlı gibi isimler de yer aldı.

ÇOĞUNLUK İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEDİ

Bursa genelindeki ilk 100 kişilik listede gayrimenkul kiralama, hukuk danışmanlığı ve yatırım faaliyetlerinin öne çıktığı görüldü. Öte yandan çok sayıda mükellefin isim ve bilgilerinin kamuoyuna açıklanmamasını tercih etmesi listenin dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.