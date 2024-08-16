Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Semt Konağı ve Eğitim Merkezinde eğitim gören bine yakın öğrenci ‘Final Şenliği’nde gönüllerince eğlendi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Müftülüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Malatya Temsilciliği tarafından öğrencilere yönelik ortak olarak düzenlenen Yaz Okulu programı sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı eğitim merkezlerinde başlayan Yaz Okulu programları “Bir Yaz Bin Gelecek” başlığı altında etkinliklerini tamamladı. 7-14 yaş aralığındaki öğrencilere yönelik düzenlenen Yaz Okulu’nda, ortaokul öğrencilerinin yaz tatilini verimli şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla çeşitli dallarda eğitimler verildi.

Öğrencilerin eğlenerek, verimli zaman geçirdikleri Yaz Okulu’nda değerler eğitimi, voleybol, futbol, badminton, masa tenisi, satranç, mangala ve doğa gezileri gibi çeşitli spor aktivitelerinin ve kültür etkinliklerinin yanı sıra Kur’an-ı Kerim, Siyer ve ahlak eğitimi dersleri, temel dini bilgiler ve adab-ı muaşeret yer aldı.

2023-2024 Yaz Okulları eğitim programının tamamlanması nedeniyle Orduzu Tabiat Parkı’nda bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen Yaz Okulu Final Şenliği Programı kapsamında çuval yarışması, yumurta taşıma ve halat çekme ile geleneksel çocuk oyunlarının yanı sıra ‘Merkezim Her Yerde’ projesi kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden gelen ekipler tarafından öğrencilere çeşitli etkinlikler yaptırılarak verimli vakit geçirmeleri sağlandı.