Maltepe’de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki dükkana daldı. Kazada dükkanın önünde oturan iki kişi ve araç sürücüsü olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 13.00 sıralarında Maltepe Küçükyalı Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 KPA 504 plakalı Chery marka otomobil sürücüsü Hülya Y., cadde üzerinden sokağa giriş yapacağı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki dükkana çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yan yattı. Kazada, dükkanın önünde oturan iki vatandaş ve otomobil sürücüsü Hülya Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önleme alırken sağlık ekipleri ise kazada yaralanan 3 kişiyi hastaneye kaldırdı. Ekipler kazaya ilişkin çalışma başlattı.