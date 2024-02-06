Maltepe’de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın nedeniyle konteynerler alevlere teslim oldu. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Maltepe’de Cevizli Mahallesi Yavuz Selim Sokağı üzerinde bulunan geri dönüşüm tesisindeki konteynerde çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen yangında alevler kısa sürede tüm konteyneri sardı. Alevler, yanan konteynerin bitişiğindeki başka bir konteynere de sıçradı. Çevreye yoğun duman yayılırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Tesiste bulunan işçilerden biri de hortum ile su sıkarak yangına müdahale etmek istedi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken tesiste maddi hasar meydana geldi.