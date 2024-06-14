İstanbul Maltepe’de cadde yürüyen bir şahıs sevme bahanesiyle yanına çağırdığı kediyi çalarak kayıplara karıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay geçtiğimiz gün Maltepe’de Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede yürüyen kimliği belirsiz bir şahıs, esnafın yaklaşık 2.5 aydır baktığı Gece isimli kediyi dükkanın önünde fark etti. Kediyi sevme bahanesiyle yanına çağıran şahıs daha sonra kucakladığı kediyi çalarak kayıplara karıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

“Sevme bahanesiyle çaldı, esnaf olarak korkuyoruz”

Mahalle esnafı İrem Genç, “Mahalle esnafı olarak gece isimli kedimize yaklaşık 2.5 aydır bakıyorduk. Yoldan geçen bir şahıs sevme bahanesiyle kediye yaklaşıyor. Önce yemek tarzı bir şey veriyor daha sonra dükkandan kediyi zorla çekerek alıyor. Şiddetli bir şekilde bacağından tutarak alıyor. Esnaf olarak hepimiz üzgünüz. Yetkililerden bu şahısın bulunmasını istiyoruz. Biz de korkuyoruz. İnşallah bir yuva bulmuştur diye umuyoruz ama adamın alışından da şüpheliyiz” diye konuştu.