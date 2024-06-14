L’Oréal, LEAD Network’ün gelenekselleşen workshop etkinliğinin Haziran ayı ev sahipliğini üstlendi.

L’Oréal Türkiye, LEAD Network Türkiye’nin geleneksel workshop buluşmasının ev sahipliğini üstlendi. Tüketici ürünleri sektörü içerisindeki yerini güçlendirmeyi, üst düzey kadın yönetici sayısını, itibarını ve etkilerini arttırmayı amaçlayan LEAD Network Türkiye’nin geleneksel workshop buluşması 13 Haziran Perşembe günü L’Oréal Atölyesinde gerçekleşti.

FutureBright Group Kurucu Ortağı Akan Abdula ve GeneX Corporate Kurucu Ortağı Behiye Ersin Arsan’ın yetenek yönetimi ile ilgili araştırmanın çıktılarını paylaştıkları etkinlikte LEAD Network üyeleri networking ve sosyalleşmenin yanı sıra fonksiyonel ve ihtiyaca yönelik bir workshopu deneyimlediler.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan LEAD Network Türkiye Başkanı Neslihan Nigiz Ulak, "LEAD Network Türkiye olarak bugüne kadar üyelerimize daha çok networking ve sosyalleşme imkânı oluşturduğumuz workshop etkinlikleri gerçekleştirmiştik. Bu kez bu gelenekselleşmeye başlamış tarzın biraz daha dışına çıkarak networking ve sosyalleşmenin yanı sıra biraz daha fonksiyonel ve ihtiyaca yönelik bir workshop hazırladık. Ev sahibimiz L’Oréal Türkiye ekibine, FutureBright Group Kurucu Ortağı Akan Abdula ve GeneX Corporate Kurucu Ortağı Behiye Ersin Arsan’a teşekkürlerimi sunuyorum. Yetenek yönetimi ile ilgili müthiş çıktılar aldık ve bunları pratikte nasıl uygulanacağını öğrendik. Üyelerimizi bu anlamda destekleyecek projeleri ve çalışmaları hayata geçirmek üzere çalışmalara başladık. Bu vesileyle “50 50 için El Ele’’ diyerek endüstrinin sesi olma yolculuğunda gösterdikleri destek için tüm üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

L’Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen ise "L’Oréal Türkiye olarak önce insan, sonra iş, her zaman anlam anlayışımız ile yetenek gelişimi için kişiselleştirilmiş kariyer yolculuğu ve öğrenme fırsatları, kariyer yönetiminde şeffaflık, güçlü yönlere odaklanarak sürekli geri bildirim kültürü ve çalışanın iyilik haline odaklanıyoruz. Genç yeteneklere önem veren bir şirket olarak yeni işe alımlarımızın yüzde 68’i 30 yaş altı gençlerden oluşuyor. Bu genç yeteneklere kariyerlerinin başında kampüs aktiviteleri, stajyer olarak çalışma veya yönetici adayı olarak çalışma fırsatı sunarak ulaşıyoruz" dedi.

FutureBright Kurucu Ortağı Akan Abdula, 5 farklı sektörden 10 farklı şirketi temsilen 32 kişi ile derinlemesine görüşmeler yaptıkları yaklaşık 6 ay süren geniş kapsamlı çalışma sonucunda ortaya çıkan yetenek yönetimi araştırmasında temel olarak üç sorunun cevabını aradıklarını ifade etti. Abdula, "Şirketler kimlere yetenek gözüyle bakıyor? Şirketler ellerinde tutması gereken geleceğin liderleri yetenekleri neden kaybediyor? Bu yeteneklere ne sunarsak gelişimlerine destek olup şirketlerin sürdürülebilir geleceklerini besleyebiliriz?" dedi.

Araştırmanın dikkat çekici sonuçlarından birinin, bir süredir esmekte olan girişimcilik rüzgarının bir ölçüde dinmesi ve yeteneklerin ‘güvenli liman’ olarak gördükleri kurumsal şirketlere yönelmesi olduğuna vurgu yapan Abdula, yeteneklerin bir gözünün ‘gig ekonomisi’ olarak adlandırılan esnek çalışma modelinde olduğunu söyledi. Abdula ayrıca, içinde bulunduğumuz yeni koşulların yeteneklerin tercihlerine yansımalarını daha iyi anlamak üzere yaptıkları çalışmadan elde edilen iç görülerin, iş dünyasına ışık tutacak güncel bir rehber olacağını ifade etti.

Abdula, “Bu yaptığımız çalışma, LEAD Network’ün tüketim ürünleri ve perakende sektörüne kadınları çekmeyi, elde tutmayı ve ilerletmeyi amaçlayan var olma misyonuna çok uygundu. Çalışmamızdan çıkan iç görüleri LEAD’in üyeleri hemen aksiyona geçirebilecekleri için bir araya gelmemiz ve birlikte çalışmamız çok önemliydi; hep birlikte bunu da başardık" ifadelerini kullandı.

Araştırmayı tasarlarken, şirketlerin son dönemde iyice şiddetlenen yetenekleri elde tutma ihtiyacını esas almakla birlikte, yeteneklerin kendileri ve hedefleri hakkındaki güncel fikirlerini öğrenmek amacıyla da yola çıktıklarını söyleyen GeneX Corporate Kurucu Ortağı Behiye Ersin Arsan, çalışma kapsamında yeteneklere ve şirketlere eşit mesafede durduklarını belirtti.

Araştırmanın üzerinde dikkatle çalışılmaya değer pek çok sonuç sunduğunu kaydeden Arsan, elde edilen çıktıların farklı sektörlerden şirketler tarafından özelleştirilerek yetenek yönetimi stratejilerine baz oluşturmasını hedeflediklerini ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti: “Bu kapsamlı ve geniş spektrumlu çalışmanın yetenek yönetimi işini dünya standartlarında ele almak isteyen tüm kişi ve kurumlarla buluşmasını ümit ediyoruz. Bu workshop çalışmamızı da bu kapsamda gerçekleştirdik. Yetenek yönetimi araştırma çalışmamızın değerli paydaşlarından biri olan L’Oréal’in ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz workshop etkinliğimizde bu kez Hızlı Tüketim Ürünleri ve Perakende Grubunun değerli profesyonelleri ile bir araya geldik. 80 kişi kafa kafaya vererek yetenekleri sektörde tutmak için sahip olduğumuz ne tür güçlü özellikler, fırsatlar var, hangi risklere açık durumdayız, ne tür zorluklarla karşı karşıyayız ve elimizdeki fırsatları, kaynakları kullanarak hem yeteneklerin hem kurumların faydasına neler yapabiliriz buna ilişkin çalıştık ve elbirliğiyle hemen hayata geçirilmesini arzu ettiğimiz çıktılar ürettik” dedi.