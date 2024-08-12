Hangi Ülkenin: İngiltere

Tam İsmi: Manchester United Football Club

Takma İsimleri: Kırmızı Şeytanlar

Kısa İsimleri: MU, MUFC, ManU, Man Utd

Renkleri: Kırmızı Siyah

Maskotu: Şeytan

Kuruluş Tarihi: 5 Mart 1878

Stadyumu: Old Trafford Kapasite: 76.113

Kulübün Sahibi: Glazer ailesi

Ligi: Premier League

Resmi Sitesi: www.manutd.com

Manchester United Hakkında Bilgi

Uzun ismi ileManchester United Football Club, ana merkezi İngiltere’nin Manchester şehrinde bulunmaktadır ve Premier League’de mücadele eden bir futbol kulübüdür. 1878’de “Newton Heath LYR Football Club” ismiyle işçilerce kurulan kulübün adı 1902’de bir iş adamı tarafından satın alınması ile beraber Manchester United olarak değiştirilmiştir. 1910 yılında ise halen iç saha maçlarını oynadıkları Old Trafford’a taşınmışlardır.

Manchester United kulübünün dünyaca ünlü herkes tarafından bilinen maskotu Şeytan’dır. Dünyanın en lüks stadyumlarından birine sahip olan Manchester United bu stadyumda sayısız başarılara ulaşmıştır. Dünyada Kırmızı Şeytanlar lakabıyla bilinen Manchester United kulübü dünya devlerinin arasındadır. Birçok farklı dalda kupalar, madalyalar, şampiyonluklar kazanmıştır. Tüm dünyada sevilen bir kulüp haline gelmiştir. Kaliteli oyuncuları sayesinde bu kadar başarı kazanmayı sağlamıştır. Yüksek bonservisli transferleri, alt yapıdan yetiştirdiği kaliteli oyuncuları kulübün başarısında yüksek paya sahiplerdir. Premier Lig’de mücadele eden Manchester United kulübünün ezeli rakipleri, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Arsenal’dir.

3 defa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu kazanan Manchester United kulübü, büyük takımların bile her zaman korkulu rüyası olmuştur.

Manchester United Hangi Ülkenin

Cevap: İngiltere

Manchester United Kulübünün Teknik Direktörleri

1878–1892 Bilinmiyor

1892–1900 İngiltere A. H. Albut

1900–1903 İngiltere James West

1903–1912 İngiltere Ernest Mangnall

1912–1914 İngiltere John Bentley

1914–1922 İngiltere Jack Robson

1922–1926 İskoçya John Chapman İngiltere dışındaki ilk teknik direktör.

1926–1927 İngiltere Lal Hilditch En kısa hizmet veren teknik direktördür ayrıca görev yaptığı yıllarda hem futbolcu hemde antrenörlük yapmaktaydı.

1927–1931 İngiltere Herbert Bamlett

1931–1932 İngiltere Walter Crickmer

1932–1937 İskoçya Scott Duncan

1937–1945 İngiltere Walter Crickmer

1945–1969 İskoçya Matt Busby

1969–1970 İngiltere Wilf McGuinness

1970–1971 İskoçya Matt Busby

1971–1972 İrlanda Frank O’Farrell Birleşik Krallık dışından ilk teknik direktör.

1972–1977 İskoçya Tommy Docherty

1977–1981 İngiltere Dave Sexton

1981–1986 İngiltere Ron Atkinson

1986–2013 İskoçya Alex Ferguson Kulübe en çok kupa kazandıran ve kulüpte en uzun görev yapan teknik direktördür.

2013–2014 İskoçya David Moyes

2014 Galler Ryan Giggs Kulübün tarihindeki ilk geçici teknik direktördür.

2014-2016 Hollanda Louis van Gaal

2016- Portekiz José Mourinho

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