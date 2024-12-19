Çayırköy Mahallesi'nde mangal kömürü üretimi yapan bir tesiste, fırının hava alması sonucu yangın çıktı. İşletme sahibi, alevlere ilk müdahaleyi kendi imkanlarıyla yapmaya çalıştı. Ancak müdahale yetersiz kalınca, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ekipler, yangının tamamen söndüğünden emin olmak için termal kamera ile fırın içini kontrol etti.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.