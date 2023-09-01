Aile fertleriyle bahçelerinde mangal keyfi yapan bir kişi, ansızın silahını çekerek çevreye kurşunlar yağdırdı. İddialara göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen 29 yaşındaki Burak Y., ağabeyi Hüseyin Y., annesi Hacer Y., yengesi Esra Y. ile yeğenleri Elif ve Yağmur Y. ile bir aradaydı. Burak Y., ailesine aniden ateş ederek onları acımasızca vurdu. Ailenin üyeleri kanlar içinde yerde yatarken, Burak Y. de intihara teşebbüs etmek amacıyla tabancayı başına dayadı. İhbar üzerine hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı aile fertlerini çeşitli hastanelere taşıdı. Ancak ne yazık ki ağabey Hüseyin Y.'nin ve yeğeninin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hüseyin Yalçınkaya'nın vefatının ardından yaşanan trajik olaylar ailenin acısını derinleştirdi. Yaralanan diğer aile üyeleri de çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Ancak, bu acıların ardından Yeğen Yağmur Yalçınkaya 30 Ağustos akşamı yaşamını yitirirken, katil zanlısı Burak Yalçınkaya ise 31 Ağustos gecesi öldü.

CENAZESİNİ ALMADILAR

30 Ağustos'ta hayatını kaybeden Yağmur Yalçınkaya'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin ardından aile tarafından teslim alınarak defnedildi. Ancak, Burak Yalçınkaya'nın cenazesi otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra hiçbir yakın tarafından teslim alınmadı. Yalçınkaya Ailesi, Adli Tıp Kurumu yetkililerine cenazeyi teslim almayacaklarını bildirdi.

Bu süreçte taziyelerini kabul eden ağabey Duran Yalçınkaya, ailenin kararlarından vazgeçmeyeceklerini ifade etti. Yalçınkaya, kardeşinin cenazesinin Kimsesizler Mezarlığı'na defnedilebileceğini belirttti.